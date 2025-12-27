Lufta Rusi-Ukrainë, Dita 1,402: Sulme në Kiev dhe përparime në bisedimet e paqes

Në ditën e 1,402 të luftës, kryeqyteti ukrainas, Kiev, u godit nga një “sulm masiv” rus, me aktivizim të mbrojtjes ajrore dhe paralajmërime për raketa të ardhshme. Rusia pretendon të ketë marrë fshatin Kosivtseve në rajonin juglindor të Zaporizhias, ndërsa Ukraina konfirmoi një gabim të njësisë së saj që rezultoi në humbjen e territorit.
Sulmet me dronë rusë dëmtuan anije me flamuj nga Sllovakia, Palau dhe Liberia në portet e Odesës dhe Mikolajivit, pa viktima. Një sulm tjetër droni dëmtuar një lokomotivë dhe një vagun mallrash pranë stacionit Kovel, afër kufirit me Poloninë. Një zjarr i shkaktuar nga dronë ukrainas në portin Temryuk të Rusisë u shua, sipas autoriteteve lokale.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy akuzoi Rusinë se po përdor ndërtesa banimi në Bjellorusi për të goditur objektiva ukrainase, ndërsa Polonia dërgoi avionë luftarakë për të ndaluar një avion zbulues rus pranë hapësirës së saj ajrore. Analistët amerikanë raportojnë stacionimin e raketave hipersonike bërthamore ruse në Bjellorusi.
Në aspektin diplomatik, Zelenskyy synon të diskutojë çështjet territoriale me ish-presidentin amerikan Donald Trump dhe tha se marrëveshja për garanci sigurie mes Ukrainës dhe SHBA-së është “afër përfundimit”. Ai nuk përjashtoi mbajtjen e një referendumi për planin 20-pikësh nëse nuk arrihet mbështetje amerikane për qëndrimin e fortë të Ukrainës mbi tokat e diskutueshme, për sa kohë Rusia pranon një armëpushim 60-ditor.
Nga ana tjetër, Rusia theksoi se plani ukrainas është radikalisht i ndryshëm nga diskutimet mes Moskës dhe SHBA-së dhe akuzoi Ukrainën për përpjekje për të “sabotuar” bisedimet. Putin, sipas raportimeve, mund të pranojë shkëmbimin e disa territoreve me kusht që të marrë kontrollin e të gjithë Donbasit. Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara po mbajnë kontakt për të mbështetur presionin ndaj Rusisë për të negociuar. /mesazhi