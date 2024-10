Lu’fta Rusi-Ukrainë: Lista e ngjarjeve kryesore, dita 968

Ja si është situata të dielën, 20 tetor 2024.

Luftimet

Ukraina lëshoi ​​një seri dronësh që synonin Moskën dhe Rusinë perëndimore, sipas zyrtarëve rajonalë.

Njësitë ruse të mbrojtjes ajrore rrëzuan 110 dronë ukrainas mbi Rusi, tha Ministria e Mbrojtjes, duke përfshirë një mbi rajonin e Moskës, 43 mbi rajonin kufitar të Kursk dhe 27 mbi rajonin jugperëndimor të Lipetsk.

Njësitë ruse të mbrojtjes ajrore shkatërruan të paktën një dron që fluturonte drejt kryeqytetit, tha kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin në aplikacionin e mesazheve Telegram, ndërsa mbeturinat e dronëve shkaktuan disa zjarre jetëshkurtra në Lipetsk, tha guvernatori rajonal në aplikacion. Nga sulmet nuk raportohet për të lënduar apo dëme të konsiderueshme.

Katër zjarrfikës pësuan plagë të lehta me predha në një sulm me dron ukrainas në një zonë industriale në qytetin Dzerzhinsk në rajonin e Nizhny Novgorod të Rusisë, tha guvernatori rajonal.

Njësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës iu përgjigjën një sulmi ajror rus në Kiev, tha kryetari i bashkisë së kryeqytetit ukrainas të shtunën vonë. “Qëndroni në strehimore!” tha Vitali Klitschko në Telegram.

Forcat ruse pushtuan fshatin Zoryane në rajonin lindor të Donetskut të Ukrainës, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë.

Trupat e Koresë së Veriut që mbështesin Rusinë në luftën e saj do të ishin një rrezik “i madh” përshkallëzimi, tha ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha.

Zyrtarët ukrainas publikuan një video që dyshohet se tregon dhjetëra rekrutë koreano-veriorë të rreshtuar për të mbledhur trupat ushtarake ruse në një vend të panjohur.

Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Lloyd Austin, tha se nuk mund të konfirmonte raportet për trupat e Koresë së Veriut, duke shtuar se një veprim i tillë do të ishte shqetësues.

#BREAKING ⚔️🇰🇷⚡🇰🇵 South Korean armed helicopters reportedly gathering towards the 38th parallel between the separated countries after the North declared war on the South, calling Seoul a “hostile country” pic.twitter.com/06TjdnKFJc

— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) October 19, 2024