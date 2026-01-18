Lufta Rusi–Ukrainë: Zhvillimet kryesore në ditën e 1.424-t të luftës

Luftimet
Shtabi i Përgjithshëm i ushtrisë ukrainase vlerëson se forcat ruse kanë humbur rreth 1,225,590 ushtarë që nga nisja e pushtimit të plotë në shkurt 2022. Sipas të njëjtit burim, Rusia ka humbur mijëra mjete ushtarake, përfshirë tanke, automjete të blinduara, sisteme artilerie, avionë, helikopterë, dronë dhe anije. Shifrat e humbjeve për të dyja palët janë të vështira për t’u verifikuar në mënyrë të pavarur.
Agjencia shtetërore ruse TASS raportoi se forcat ruse kanë marrë nën kontroll vendbanimet Pryvillya në rajonin e Donetskut dhe Pryluky në rajonin e Zaporizhzhias. Ministria ruse e Mbrojtjes tha se Ukraina ka humbur rreth 1,305 ushtarë gjatë 24 orëve të fundit dhe se mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar qindra dronë ukrainas dhe dy raketa me rreze të gjatë veprimi.
Sipas Moskës, janë kryer gjithashtu sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe të transportit të Ukrainës në mbi 160 lokacione, si dhe ndaj objekteve ushtarake dhe depove të municioneve.
Sulmet ndaj energjisë
Forcat ruse vazhduan sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës gjatë natës, veçanërisht në rajonet e Kievit dhe Odesës. Autoritetet ukrainase i kanë përshkruar këto sulme si përpjekje për të shfrytëzuar motin e ftohtë ekstrem për të dobësuar sistemin energjetik të vendit.
Më shumë se 20 vendbanime në zonën e Kievit mbetën pa energji elektrike. Në Kharkiv, autoritetet lokale thanë se sistemi energjetik po funksionon në kufijtë maksimalë dhe se tre persona u plagosën nga sulmet e fundit.
Presidenti ukrainas tha se Kievi, Kharkivi dhe Zaporizhzhia po përballen me vështirësitë më të mëdha energjetike dhe se vendi duhet të rrisë importet e energjisë dhe të sigurojë pajisje shtesë nga aleatët. Sipas mediave ukrainase, ambasadat e huaja planifikojnë të qëndrojnë në Kiev pavarësisht ndërprerjeve të energjisë dhe parashikimeve për temperatura deri në –20 gradë Celsius.
Shërbimi ushtarak i inteligjencës së Ukrainës paralajmëroi se Rusia po planifikon sulme për të shkëputur vendin nga tre centrale bërthamore, me qëllim përkeqësimin e krizës energjetike dhe ushtrimin e presionit politik.
Bisedimet për paqe
Një delegacion ukrainas ka mbërritur në Shtetet e Bashkuara për bisedime për paqe. Diskutimet pritet të përqendrohen në propozime për një marrëveshje të ardhshme paqeje, përfshirë garancitë e sigurisë pas luftës dhe rindërtimin ekonomik.
Presidenti ukrainas tha se delegacioni do të theksojë edhe ndikimin shkatërrues të sulmeve të vazhdueshme ruse, të cilat po e bëjnë gjithnjë e më të vështirë arritjen e një zgjidhjeje paqësore.
Diplomacia
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian deklaroi se kërcënimet dhe tensionet e reja ndërkombëtare nuk duhet të shpërqendrojnë vëmendjen nga prioriteti kryesor i Evropës: përfundimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
Ndërkohë, presidenti francez shprehu mbështetje për Danimarkën dhe Groenlandën, duke theksuar se sovraniteti është një parim kyç edhe në mbështetjen e Ukrainës. Ukraina njoftoi gjithashtu sanksione të reja ndaj individëve dhe organizatave të lidhura me sportin rus, duke akuzuar Moskën për përdorimin e sportit si mjet propagande. /mesazhi