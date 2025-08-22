Lufta tregtare e Trump thuhet se i kushtoi GM mbi 1 miliard dollarë

General Motors ka bërë të ditur se tarifat e vendosura nga administrata e Donald Trump i kanë shkaktuar një kosto prej 1.1 miliard dollarësh vetëm në tremujorin e dytë.
Kompania pret që deri në fund të vitit, tarifat të arrijnë një kosto totale prej 4 deri në 5 miliardë dollarësh.
Pavarësisht kësaj, GM regjistroi të ardhura prej 47.1 miliardë dollarësh dhe një fitim operacional prej 3 miliardë.
Kjo rënie e fitimit lidhet kryesisht me ndikimin e tarifave.
Në SHBA, kompania përfitoi nga shitjet e larta të kamionëve dhe makinave crossover, si dhe nga një rritje prej 111% e shitjeve të automjeteve elektrike.
Chevrolet doli si marka e dytë më e shitur për EV në vend, falë suksesit të Equinox EV.