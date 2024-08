Lu’ftëtarët pa’lestinezë prodhojnë bo’mba të improvizuara nga ato iz’raelite të pa’shpër’thyera

Urdhrat e fundit të ushtrisë izraelite për evakuimin e njerëzve nga Khan Younisi qendror dhe lindor në jug të Gazës shënojnë herën e tretë që forcat izraelite janë vendosur për të kryer “operacione pastrimi” pasi luftëtarët palestinezë ri-infiltrojnë territor pas përfundimit të operacioneve të tilla, raportojnë monitoruesit e luftës.

Luftëtarët e Hamasit që veprojnë në Khan Younis po prodhojnë gjithashtu pajisje shpërthyese të improvizuara (IED) duke përdorur bomba izraelite të pashpërthyera të shpëtuara nga fusha e betejës, raportojnë institutet e mbrojtjes me bazë në SHBA, Instituti për Studimin e Luftës (ISW) dhe Raporti i Projektit të Kërcënimeve Kritike (CTP).

Të hënën, luftëtarët e Hamasit thanë se përdorën një bombë të bërë nga një avion luftarak izraelit F-16 për të sulmuar forcat izraelite në lindje të Khan Younis, sipas raportit të fundit të përbashkët ISW-CTP.

Luftëtarët e Xhihadit Islamik Palestinez hodhën raketa të enjten ndaj forcave izraelite të dislokuara përgjatë Korridorit Netzarim, që ndodhet në jug të qytetit të Gazës, raportoi gjithashtu ISW-CTP.

One Palestinian fighter VS 12 Israeli soldiers sitting inside their APC in Rafah pic.twitter.com/a2Sp7rUPZL

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) August 8, 2024