Luka Modriq largohet nga Real Madridi në fund të sezonit, kroati zbulon letrën prekëse

Pas 13 vitesh të lavdishme me Real Madridin, Luka Modrić ka shpallur zyrtarisht largimin e tij nga klubi. Në një letër prekëse drejtuar tifozëve, mesfushori kroat konfirmoi se ndeshja e së shtunës kundër Real Sociedad në Santiago Bernabéu do të jetë e fundit për të në këtë stadium legjendar.

“Ka ardhur momenti që nuk doja të vinte kurrë, por kështu është futbolli,” shkroi Modrić. “Të shtunën do të luaj ndeshjen time të fundit në Santiago Bernabéu.”

Modrić iu bashkua Real Madridit në vitin 2012 nga Tottenham Hotspur për 35 milionë euro. Që atëherë, ai ka fituar 28 trofe me klubin, duke përfshirë gjashtë Liga të Kampionëve, katër La Liga dhe dy Copa del Rey, duke u bërë lojtari më i dekoruar në historinë e klubit.

Në letrën e tij, Modrić shprehu mirënjohjen e thellë për presidentin Florentino Pérez, trajnerët, bashkëlojtarët dhe veçanërisht për tifozët. Ai theksoi lidhjen e veçantë që ka ndjerë me tifozët gjatë gjithë kohës së tij në Madrid.

“Nuk e di si ta shpjegoj lidhjen e veçantë që kam me ju dhe sa i mbështetur, i respektuar dhe i dashur jam ndjerë,” shkroi ai. “Do të largohem me zemër të mbushur me krenari, mirënjohje dhe kujtime të paharrueshme.”

Pavarësisht dëshirës së tij për të vazhduar, nuk u arrit një marrëveshje për rinovimin e kontratës. Modrić kishte pranuar një rol më të kufizuar dhe një ulje page, por klubi vendosi të mos e rinovojë kontratën e tij.

Në moshën 39-vjeçare, Modrić ka qenë ende një lojtar kyç për Real Madridin këtë sezon, duke luajtur në 55 ndeshje dhe duke shënuar gola të rëndësishëm, si ai kundër Gironës në shkurt.

Pas ndeshjes së së shtunës, Modrić do të vazhdojë të luajë me Real Madridin deri në përfundim të Kupës së Botës për Klube në korrik, pas së cilës do të largohet përfundimisht nga klubi.

Në përfundim të letrës së tij, Modrić deklaroi: “Edhe pse pas Kupës së Botës për Klube nuk do të vesh më këtë fanellë në fushë, gjithmonë do të jem një madridist. Hala Madrid y nada más!”

Largimi i Modrić shënon fundin e një epoke të artë për Real Madridin. Ai do të mbahet mend si një nga mesfushorët më të mëdhenj në historinë e klubit dhe si një simbol i përkushtimit, profesionalizmit dhe klasit në fushë.