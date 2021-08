Lukaku, sot Chelsea rrit ofertën në 120 milionë plus një lojtar

Tjetër ditë vendimtare në aksin Milano-Londër për operacionin Lukaku.

Nëse Inter pret një ngritje të ofërtes në 130 milionë euro kesh, Chelsea do të propozojë një shifër prej rreth 120 milionë eurosh, duke ofruar edhe si kundërshpërblim teknik, një lojtar që mund ta zgjedhin zikaltërit, natyrisht nga një listë emrash të përpiluar nga blutë.

Dëshira e Chelseat është të mbyllë gjithcka brenda fundjavës për tja dorëzuar lojtarin Tuchel për Superkupën e Europës të mërkurën e ardhshme. Dëshira e Lukakut është të rikthehet në Premier League, dëshira e Sunning është të pranojë propozimin e anglezëve. Nëse asnjë nga palët nuk bën ndonjë hap pas, është e kotë të mendohet ndonjë dështim i operacionit, aq më tepër se në orët në vazhdim janë parashikuar të tjera kontakte mes klubeve pikërisht për të përcaktuar detajet ekonomike të ofertës.

Për momentin oferta e pritshme duket se nuk arrin 130 milionë eurot kesh që do Interi, por rritja është gjithsesi e rëndësishme në krahasim me 105 milionë eurot plus Marcos Alonso që u ofruan pak ditë më parë. 120 milionë euro, dhe një lojtar që tani mund ta zgjedhë Interi. Që palët janë goxha para me bisedimet kuptohet edhe nga një mesazh që Federico Pastorello, menaxher i Lukakut dhe ndërmjetës i tratativës la si përgjigje ndaj komentit të një tifozi zikaltër në instagram, “Do të keni mundësinë për të dëgjuar arsyet tona së shpejti, sido që të përfundojë”, shkruan agjenti, që natyrisht tregohet i kujdesëshëm me citimin “sido që të shkojë” , por në fakt pregatitet të justifikojë epologun e aventurës së Lukakut te Interi, pas dy viteve plot gola. /supersport