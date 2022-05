Lukashenko: Nuk e mendoja se lufta në Ukrainë do zvarritej kaq gjatë – VIDEO

Në një intervistë për “The Associated Press”, Lukashenko u shpreh se po bënte gjithçka për ta ndaluar këtë luftë.

Ai e ka mbështetur agresionin rus në Ukrainë, por nuk mendonte se do të zvarritej në këtë mënyrë, shkruan Euronews.

“Dua të theksoj edhe një herë, më duket sikur ky operacion është zvarritur”, tha Lukashenko gjatë intervistës në Pallatin e Pavarësisë në Minsk.

Ai gjithashtu pretendoi se Ukraina po “provokonte Rusinë” dhe këmbënguli që Bjellorusia është e interesuar për paqe.

“Ne kategorikisht nuk pranojmë asnjë luftë. Ne kemi bërë dhe po bëjmë gjithçka tani që të mos ketë luftë. Falë meje, negociatat midis Ukrainës dhe Rusisë kanë filluar”, tha ai.

Lukashenko nënvizoi se do të ishte e papranueshme përdorimi i armëve bërthamore, por nuk bëri të ditur nëse Rusia po planifikon përdorimin e tyre. /euronews

