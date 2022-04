LVV: PDK godet vendin për interesa private

Ndaj deklarimeve në konferncën për media të mbajtur sot nga nënkryetarët e PDK-së, Uran ismaili e Vlora Çitaku, ka reaguar Lëvizja Vetëvendosje.

Arlind Manxhuka, Sekretar për Media dhe Komunikim LVV, në deklarim për RTK-në, tha se e kanë parë këtë konferencë, të cilën ai e cilësoi si “konferencë të turpit”.

“Nga personazhet e dikur fushatës për shkëmbim territorial me Vuçiqin, nuk pritet gjë tjetër përveç goditje të vendit për arsye krejt private të tyre”, tha Manxhuka për RTK-në.

Sipas tij, është e paprecedentë që kur Kosova me të gjithë institucionet, po punon e vepron kudo në botë për të denoncuar planet e Rusisë në kordinim me Serbinë për rajonin tonë, një parti e Kosovës si PDK, me personazhe dikur ministra e ambasadorë të diskredituar, përpiqet të mashtrojë publikun.

“Gjithë sa u tha aty sot në atë konferencë, e çfarë është thënë dje, është e fabrikuar nga personazhe që vijnë nga bota e përzier e parapolitikës me krimin e organizuar”, u shpre zyrtari i LVV-së.

“Madje, jo rastësisht edhe FreedomHouse theksoi që janë të zhytur në krim të organizuar dhe korrupsion”,tha Manxhuka.

Reagimi i tij vjen pasi sot gjatë ditës, nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili, tha se afera me ambasadorin Kosovës në Kroaci, lidhet me majat e institucioneve dhe partisë në pushtet, prandaj kërkoi hetim të hollësishëm parlamentar të kësaj çështje.

