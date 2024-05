MacBook i parë me ekran me palosje do të vijë në 2026

Edhe pse spekulimet e kaluara kanë sugjeruar se Apple do të përdorë një panel 20-inç, Kuo thotë se Apple gjithashtu po konsideron një panel 18.8-inç.

Më shumë detaje janë shfaqur rreth laptopit MacBook me ekran me palosje që Apple supozohet se po punon prej kohësh.

Një raport i ri nga Ming-Chi Kuo parashikon se Apple mund të shesë 1 milionë pajisje 20-inç me ekran me palosje në 2026, një ndryshim nga projektimi i mëhershëm në 2027.

Edhe pse spekulimet e kaluara kanë sugjeruar se Apple do të përdorë një panel 20-inç, Kuo thotë se Apple gjithashtu po konsideron një panel 18.8-inç.

Kur është i mbyllur versioni 20-inç shndërrohet në një MacBook 14 deri në 15-inç ndërsa pajisja 18.8-inç konvertohet në një MacBook 13 deri në 14-inç.

Për ndërtimin e ekraneve me palosje Apple po punon me LG në mënyrë që të eliminohet rrudha tek boshti i palosjes. Kuo thotë se pajisja do të ketë një procesor M5 i cili do të hyjë në prodhim në fund të vitit të ardhshëm.

Ishte analisti Ross Young i cili raportoi i pari në 2022 për një laptop me ekran 20-inç me palosje dhe u mbështet edhe nga Mark Gurman. Edhe media Koreane The Elec raportoi një pajisje të tillë.