Macron: Armëpushimi dhe shpërndarja e ndihmave duhet të jenë përparësi kryesore në Gaza

Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha të enjten se prioritetet kryesore në Rripin e Gazës janë të sigurohet që armëpushimi i brishtë midis Izraelit dhe Hamasit të respektohet plotësisht dhe të sigurohet rifillimi masiv i ndihmës humanitare, transmeton Anadolu.
Macron foli në një konferencë për shtyp pas Samitit të Liderëve të BE-së në Bruksel dhe tha se Franca është e vendosur të zbatojë planin e armëpushimit për Gazën të propozuar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Duke vënë në dukje se 300 kamionë me ndihma hyjnë në Gaza çdo ditë, ai tha se qeverisja duhet të vendoset, rolet palestineze të njihen, të vendosen forcat e sigurisë dhe një forcë stabilizimi e mandatuar nga OKB-ja.
Macron tha se Bashkimi Evropian është gati të luajë një rol kyç, duke përfshirë vendosjen e Misionit të Ndihmës Kufitare të BE-së (EUBAM Rafah) për të siguruar kalimet dhe forcimin e trajnimit për policinë palestineze në Gaza.
Ai gjithashtu shprehu respektin e tij për Irakun dhe ndau mbështetjen e tij për sovranitetin e tij.
Macron tha se diskutoi situatën në Ukrainë me Presidentin Volodymyr Zelenskyy në samit, ndërsa riafirmoi angazhimin e të gjitha vendeve të BE-së për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.
Ai gjithashtu, duke mirëpritur miratimin e sanksioneve të reja nga SHBA-të si dhe paketën e 19-të të sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë të enjten nga BE-ja, vuri në dukje gatishmërinë e BE-së për të ndihmuar Ukrainën dhe nevojën për të ushtruar presion mbi Rusinë përmes sanksioneve.