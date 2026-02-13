Macron dëshiron një ndalim të detyrueshëm politik për autorët e akteve antisemite, raciste dhe diskriminuese

Presidenti francez, Emmanuel Macron deklaroi se dëshiron ta bëjë të detyrueshëm ndalimin e kandidimit për poste për ata që përfshihen në akte ose fjalime antisemite, raciste dhe diskriminuese, transmeton Anadolu.
Macron foli në Pallatin Elysee në Paris me rastin e 20-vjetorit të vdekjes së Ilan Halimit, një qytetar francez me origjinë hebraike.
Duke argumentuar se nevojitet një “mobilizim i përgjithshëm” për të luftuar antisemitizmin, Macron njoftoi se vendi i tij do t’i mbajë platformat e mediave sociale përgjegjëse për luftimin e urrejtjes në internet dhe për heqjen e shpejtë të përmbajtjes së urrejtjes.
Macron theksoi se nëse platformat nuk i përmbushin angazhimet e tyre, ato do t’i drejtohen ligjit të Bashkimit Evropian (BE), i cili parashikon gjoba të rënda, duke theksuar se liria e shprehjes në Francë mbaron kur bëhet fjalë për antisemitizmin dhe racizmin.
Duke marrë parasysh se dënimet e dhëna për ata që kryejnë krime antisemite janë shpesh “të buta”, Macron theksoi se qeveria dhe parlamenti do të punojnë për të forcuar dënimet për aktet antisemite dhe raciste.
Macron deklaroi se dëshiron ta bëjë të detyrueshëm ndalimin e kandidimit për poste zyrtare për ata që përfshihen në akte ose fjalime antisemite, raciste dhe diskriminuese.
Halimi, një 23-vjeçar që punonte në një dyqan telefonash në Paris, u rrëmbye nga një bandë në janar 2006 dhe u mbajt rob për tre javë.
Banda e torturoi Halimin pasi kërkoi një shpërblim nga familja e tij. Halimi u gjet pranë vdekjes në provincën e Essonne më 13 shkurt 2006 dhe vdiq në spitalin ku u dërgua.