Macron: Do të ndalojmë demonstratat që s’janë të organizuara nga sindikatat

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka deklaruar se qeveria do të tregojë vendosmëri “absolute” për të ndaluar trazirat, me një qasje “shumëplanëshe”, në përgjigje të ngjarjeve të fundit.
Ai ka thënë të enjten pas takimit të Këshillit të Sigurisë të Francës, se demonstratat legjitime të mbajtura nga grupet sindikale do të rishikohen në përputhje me ligjet franceze dhe do të lejohen ashtu që të mund të zhvillohen në mënyrë të sigurt.
Por ai ka thënë se çdo protestë tjetër që nuk është e organizuar nga sindikatat “kurdo që të jetë e mundur do të ndalohet plotësisht”.
Ai ka thënë se kryeministri Lecornu do të takohet me organizatat studentore javën e ardhshme për të punuar mbi “kërkesat dhe ankesat legjitime”.
Ndërkohë, zyrtarët kanë ndaluar të gjitha protestat në qytetin e tretë më të madh të Francës, Lion, të planifikuara për të shtunën, pas tubimeve fundjavën e kaluar që u shndërruan në dhunë të përhapur në rrugë, ka raportuar AFP.
Prefektura për rajonin e Ron-it ka thënë të enjten në një deklaratë për median se, “duke pasur parasysh ngjarjet e 17 tetorit, prefekti ka vendosur të ndalojë me dekret të gjitha protestat në qytetin e Lion-it këtë të shtunë, më 24 tetor”.
Lioni, ashtu si Parisi dhe qytete të tjera franceze, ka pësuar përleshje dhe plaçkitje kur të rinj të maskuar dolën në rrugët e qendrës së qytetit në periferi të tubimeve masive duke protestuar kundër inflacionit të lartë.
Kryebashkiaku i Lion-it, Gregory Doucet, ka thënë se qyteti i tij ka përjetuar orë të tëra “kaosi” gjatë trazirave, me rreth 200 dyqane të plaçkitura dhe një zyrë turistike të djegur. Policia ka arrestuar rreth 200 persona.
Ndërkohë, prefektura e Parisit ka miratuar itinerarin e propozuar të demonstratës kryesore pariziene të shtunën, nga Place de la Bastille në Place de la Nation
Por një demonstratë e veçantë e organizuar nga kolektivi studentor “Interfac” dhe të ashtuquajturit “jelekë të verdhë”, të cilët donin të shkonin nga Bastille në Place de l’Opera, do të bllokohet, kanë vendosur autoritetet lokale, raporton Le Monde.