Macron i dërgon letër urimi Presidentes Shiroka Pula, i riafirmon mbështetjen e Francës ndaj Kosovës

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë letër urimi nga Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, me rastin e marrjes së detyrës.
Sipas njoftimit, Macron i ka përcjellë urimet e tij Presidentes dhe ka shprehur shpresën se zgjedhja e saj do të ndihmojë në rifillimin e përparimit në fushat që ndikojnë në perspektivën evropiane të Kosovës.
Në letrën e tij, presidenti francez ka rikujtuar partneritetin historik mes Francës dhe Kosovës, si dhe takimin me kryeministrin Albin Kurti në Paris, në mars të këtij viti.
Ai ka përmendur edhe marrëveshjet e reja të nënshkruara mes dy vendeve pas vizitës së ministrit të deleguar për Evropën në Kosovë, gjatë muajit korrik.
Macron ka theksuar gjithashtu rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke riafirmuar mbështetjen e Francës për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.