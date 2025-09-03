Macron: Mohimi i vizave nga SHBA-ja për zyrtarët palestinezë është “i papranueshëm”

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, kritikoi vendimin e SHBA-së për të mos u dhënë viza zyrtarëve palestinezë përpara një takimi të nivelit të lartë të OKB-së mbi konfliktin Izrael-Palestinë, duke e quajtur këtë veprim “të papranueshëm”, transmeton Anadolu.
“Vendimi amerikan për të mos u dhënë viza zyrtarëve palestinezë është i papranueshëm. Ne bëjmë thirrje që kjo masë të anulohet dhe që përfaqësimi palestinez të sigurohet në përputhje me Marrëveshjen e Vendit Pritës”, tha Macron në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale, X.
Macron tha se foli me Princin e Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, me të cilin do të bashkë-kryesojë konferencën e ardhshme mbi zgjidhjen me dy shtete në New York më 22 shtator.
“Objektivi ynë është i qartë: të mbledhim mbështetjen më të gjerë të mundshme ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete – e vetmja mënyrë për të përmbushur aspiratat legjitime si të izraelitëve ashtu edhe të palestinezëve”, shtoi ai.
Udhëheqësi francez theksoi se arritja e paqes do të kërkojë një armëpushim të përhershëm, lirimin e të gjithë pengjeve, shpërndarjen e ndihmës humanitare në shkallë të gjerë në Gaza dhe vendosjen e një misioni stabilizimi në Gaza.
Ai nënvizoi më tej nevojën për të siguruar që grupi palestinez Hamas të çarmatoset dhe të përjashtohet nga qeverisja në Gaza, ndërsa Autoriteti Palestinez të reformohet dhe forcohet.
“Asnjë ofensivë, përpjekje aneksimi apo zhvendosje e detyruar e popullsive nuk do të prishë vrullin që kemi krijuar me Princin e Kurorës – vrull të cilit shumë partnerë i janë bashkuar tashmë”, theksoi ai.
Konferenca, sipas Macron, synon të shërbejë si një “pikë kthese vendimtare” për paqen dhe sigurinë në rajon.
Javën e kaluar, Washingtoni revokoi vizat për zyrtarët e lartë palestinezë, përfshirë Presidentin Mahmoud Abbas, duke i penguar ata në mënyrë efektive të udhëtojnë në New York për takimet e OKB-së në një kohë kur disa vende evropiane po përgatiten të njohin Shtetin e Palestinës.
Izraeli ka vrarë më shumë se 63.500 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.