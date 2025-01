Macron në Bejrut, kërkon tërheqje “të plotë” të forcave izraelite nga Libani

Presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje sot për tërheqje “të plotë” të forcave izraelite nga territori libanez, duke theksuar nevojën për përpjekje të përshpejtuara për të siguruar sovranitetin e Libanit, raporton Anadolu.

“Forcat e Armatosura të Libanit duhet të forcohen si një shtyllë sovraniteti”, tha Macron në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij libanez Joseph Aoun në kryeqytetin libanez Bejrut.

Kjo është vizita e parë e Macronit në Liban që kur Aoun u zgjodh president pas më shumë se dy vitesh bllokimi politik.

Sipas presidencës franceze, vizita njëditore synon mbështetjen për qeverinë libaneze në forcimin e sovranitetit dhe stabilitetit në vazhdën e sfidave të vazhdueshme.

“Izraeli duhet të tërhiqet nga Libani jugor dhe shteti libanez duhet të ketë kontrollin e armëve”, tha Macron.

“Është thelbësore të sigurohet sovraniteti i Libanit dhe siguria e popullit të tij”, theksoi ai, duke nënvizuar rëndësinë e përparimit diplomatik që deri më tani ka çuar në një tërheqje të pjesshme izraelite.

Ai gjithashtu bëri thirrje për “përshpejtimin” e zbatimit të armëpushimit midis Izraelit dhe Hezbollahut.

Macron kërkoi veprim më të shpejtë për të konsoliduar paqen dhe sigurinë, duke thënë: “Është e nevojshme të përshpejtohet rekrutimi dhe konsolidimi i Forcave të Armatosura të Libanit, duke përfshirë mbështetjen ndërkombëtare në drejtim të pajisjeve, trajnimit dhe ndihmës financiare”.

Ai theksoi rolin e aktorëve kryesorë rajonalë si Arabia Saudite dhe Katari në mbështetjen e këtyre përpjekjeve.

Macron riafirmoi angazhimin e gjatë të Francës ndaj Libanit duke iu drejtuar kombit përkrah presidentit libanez Joseph Auon.

“Pranvera u shfaq dhe ju jeni kjo shpresë”, tha ai, duke përgëzuar udhëheqjen e Libanit për përfundimin e një vakumi të zgjatur politik dhe për punën drejt ndërtimit të shtetit.

Ai kujtoi gjithashtu qëndrueshmërinë e Libanit gjatë krizave, duke përfshirë shpërthimin në portin e Bejrutit dhe konfliktet e fundit.

Presidenti francez njoftoi planet për një konferencë ndërkombëtare në Paris për të mobilizuar burimet për rindërtimin e Libanit, veçanërisht në zonat e shkatërruara nga lufta.

Ai tha se Franca dhe Bashkimi Evropian do të dyfishojnë përpjekjet e tyre, me BE-në që do të ndajë 130 milionë euro për iniciativat e sigurisë dhe rindërtimit.

Macron theksoi gjithashtu nevojën për të forcuar mekanizmat e paqes, duke i përshkruar marrëveshjet e fundit si “sukses i çmuar diplomatik që ka shpëtuar jetë”.

Në përfundim të fjalëve të tij, Macron u zotua për mbështetjen e palëkundur të Francës, duke thënë: “Ne kemi qëndruar pranë jush gjatë kohëve më të errëta dhe do të qëndrojmë në anën tuaj në rindërtimin e një Libani sovran, të begatë dhe të bashkuar”.