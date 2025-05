Macron nga Tirana uron që dialogu Kosovë – Serbi të rifillojë javët e ardhshme

Presidenti francez, Emmanuel Macron sot në Tiranë ka folur lidhur me rifillimin e dialogut Kosovë – Serbi.

Ai ka thënë se shpreson që në javët e ardhshme të ketë rifillim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

“Udhërrëfyesi është shumë i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. BE është legjitime për të kërkuar që të ketë avancime konkrete në çështjen politike mbi zgjedhjet e komunave që s’kanë qenë të kënaqshme, për sigurinë. Kjo është e njohur s’ka asgjë të re. Mendoj që ekzistenca nuk është humbje besueshmërie. Duhet të dalë nga kjo ballë përballje që bllokon situatën. Uroj që javët e ardhshme të rifillojmë dialogun edhe me Prishtinën edhe me Beogradin sepse secili vend është përballur me vështirësi politike sociale”, tha ai.

Macron shtoi tutje se “kërkesat janë legjitime nuk duhet të lënë të vendoset një dialog i tërthortë, s’është mënyrë korrekte për të avancuar”.