Madrid, policia çmonton kampin e protestuesve për strehimin në sheshin “Puerta del Sol”

Policia spanjolle çmontoi sot kampin e protestuesve disa javor në sheshin “Puerta del Sol” të Madridit, duke arrestuar dy persona në një operacion që përfshiu qindra oficerë, tha në një deklaratë Delegacioni Qeveritar në Madrid, transmeton Anadolu.
Policia Kombëtare filloi çmontimin e kampit në mëngjes, ku 334 persona u larguan nga vendi ngjarjes. Dy persona janë arrestuar me akuzën e mosbindjes dhe rezistencës ndaj arrestimit ndërsa operacioni mësohet se është kryer pa trazira të mëdha dhe pa dhunë.
Në operacion u përfshinë 220 oficerë të Policisë Kombëtare dhe 180 policë bashkiakë, së bashku me zjarrfikësit dhe personelin e shërbimeve sociale. Ekipet e pastrimit emergjent të bashkisë filluan të heqin çadrat dhe pëlhurat e gomuara nga sheshi nën shoqërimin e policisë.
Dëbimi erdhi pasi disa komitete organizative njoftuan të shtunën se po tërhiqeshin nga sheshi. Delegacioni qeveritar u kishte dërguar dy komunikata protestuesve në ditët e kaluara, duke u kërkuar që të përfundonin kampingun dhe duke argumentuar se e drejta për lirinë e tubimit ishte respektuar për një periudhë të mjaftueshme.
Zyra përfaqësuese e qeverisë qendrore e përshkroi çmontimin e kampit si një “mjet të fundit”, duke përmendur incidente që prekin protestuesit dhe zonën përreth. Kampi u vendos më 26 shtator pas një proteste strehimi të shkaktuar nga dëbimi i 87-vjeçares Maricarmen Abascal nga shtëpia e saj në Madrid.
Abascal vdiq disa ditë pasi u detyrua të linte shtëpinë e saj, duke shtyrë aktivistët të nisin protestë kundër dëbimeve dhe pasigurisë së strehimit. Sindikata e Qiramarrësve udhëhoqi fillimisht kampin, i cili më vonë u organizua përmes disa komiteteve.