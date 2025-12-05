Maduro: Venezuela do të vazhdojë të pranojë migrantë të deportuar nga SHBA-ja

Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro tha se vendi i tij do të vazhdojë të pranojë migrantë të deportuar nga SHBA-ja sipas një marrëveshjeje të arritur në janar, transmeton Anadolu.
Maduro njoftoi se një avion që mbante 266 migrantë venezuelas nga SHBA-ja zbarkoi në aeroportin ndërkombëtar “Maiquetia Simon Bolivar”, raportoi “Telesur” me bazë në Venezuelë.
Numri i migrantëve të kthyer në Venezuelë në dy ditët e fundit arriti në 525. Maduro tha se një fluturim tjetër do të mbërrinte të nesërmen dhe procesi do të vazhdonte.
Ai tha se Venezuela pranoi fluturime kthimi me kërkesë të Washingtonit, duke thënë se kishte pasur një ndërprerje të kohëve të fundit. Maduro tha se mori kërkesë të drejtpërdrejtë për të vazhduar planin me avionë amerikanë dhe e miratoi atë.
Venezuela tha të mërkurën se do të rifillonte fluturimet e kthimit për migrantët me kërkesë të qeverisë amerikane.
Bashkëpunimi për deportimet vjen pavarësisht marrëdhënieve të tendosura rëndë SHBA-Venezuelë. SHBA-ja ka zgjeruar operacionet ushtarake në të gjithë Amerikën Latine në muajt e fundit, duke vendosur anije luftarake, avionë luftarakë dhe përforcime të tjera në rajonin e Karaibeve.
Trump kohët e fundit deklaroi se hapësira ajrore e Venezuelës do të “mbyllej plotësisht” ndërsa i shpalli rrjetet kriminale të Venezuelës si “organizata të huaja terroriste”. Nga ana tjetër, Karakasi kritikoi kërcënimet e SHBA-së.