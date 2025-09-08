Mahmoud Abbas nis vizitën shtetërore në Britani për armëpushimin dhe ndihmat në Gaza

Presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmoud Abbas, mbërriti mbrëmjen e djeshme në Mbretërinë e Bashkuar për një vizitë shtetërore tre-ditore, me ftesë të kryeministrit Keir Starmer.
Sipas agjencisë Wafa, bisedimet pritet të fokusohen në përpjekjet për një armëpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm në Gaza, ndalimin e shkatërrimit dhe urisë ndaj popullit palestinez, lirimin e pengjeve dhe të burgosurve, hyrjen e menjëhershme të ndihmave humanitare dhe tërheqjen e forcave izraelite.
Gjithashtu, do të diskutohet edhe mundësia që Palestina të marrë përgjegjësinë e plotë për qeverisjen e Rripit të Gazës. /mesazhi