Majdanozi, kjo erëz që lufton shumë sëmundje dhe sjell benefite për shëndetin

Majdanozi është një bimë me origjinë nga Mesdheu. Me kalimin e viteve, majdanozi është përdorur për të trajtuar kushte të tilla si presioni i lartë i gjakut, alergjitë dhe sëmundjet inflamatore.

Etiketuar shpesh si një nga bimët më të fuqishme që luftojnë sëmundjet, majdanozi ofron vlera të mëdha ushqyese dhe ofron shumë përfitime të mundshme shëndetësore

Këtu janë disa nga përfitimet mbresëlënëse shëndetësore dhe përdorimet e majdanozit.

-Majdanozi është një erëz me pak kalori dhe me lëndë ushqyese. Është veçanërisht i pasur me vitamina K, A dhe C.

– Majdanozi përmban shumë antioksidantë të fuqishëm, të cilët mund të ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të qelizave dhe të ulin rrezikun e sëmundjeve të caktuara.

-Majdanozi është i pasur me vitaminë K, e cila është një lëndë ushqyese thelbësore për shëndetin optimal të kockave. Ngrënia e ushqimeve të pasura me këtë lëndë ushqyese është lidhur me një rrezik të reduktuar të frakturave dhe përmirësimin e densitetit mineral të kockave.

-Majdanozi përmban antioksidantë të ndryshëm – si flavonoidet dhe vitamina C – që mund të ofrojnë përfitime kundër kancerit.

-Majdanozi përmban luteinë, zeaxanthin dhe beta karoten, përbërës bimorë që mbrojnë shëndetin e syve dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e disa sëmundjeve të syrit të lidhura me moshën.

-Majdanozi është i pasur me folate, një vitaminë B që mbron zemrën dhe mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

-Përmirëson tretjen: Vaji esencial i majdanozit dhe majdanozi, përdoren për trajtimin e çrregullimeve dhe simptomave të ndryshme gastrointestinale, duke përfshirë konstipacionin, fryrjen e barkut dhe ndjesinë e të vjellës./ Healthline