Maji përplot me pushime në të shtetit, kërkohet që urgjentisht të ndryshohet Ligji për Festat Zyrtare

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi ka thënë se sa më shpejtë që të jetë e mundur duhet të ndryshohet Ligji për Festat Zyrtare.

Kjo pasi që në këtë fundjavë, institucionet publike pushuan plot katër ditë, dy prej tyre ditë pune, shkruan lajmi.net.

Rukiqi me anë të një postimi në Facebook ka thënë se nuk ka kuptim që brenda një viti të humben 10 ditë pune vetëm pse një festë zyrtare qëllon të jetë në fundjavë.

Postimi i plotë:

Uroj qe “vikendi” i sapoperfunduar te jete alarmi i fundit per çoroditjen qe e kemi ne kalendarin e festave zyrtare. Ligji per festat zyrtare duhet te ndryshoj sa me shpejt qe eshte e mundur. Nuk ka kuptim qe brenda vitit te humben mbi 10 dite pune, vetem pse nje feste zyrtare, qellon te jete ne fundjave.