Makina me energji solare e Squad lansohet edhe në SHBA me çmim 6,250 dollarë

Makina elektrike diellore Squad po lansohet në SHBA dhe fillon nga 6,250 dollarë. A është thjesht një karrocë golfi apo në fakt një produkt i ri dhe i dobishëm?

Squad Mobility është një startup holandez i themeluar nga Robert Hoevers dhe Chris Klok, dy ish-punonjës të Lightyear, i cili po punon gjithashtu në një makinë elektrike diellore – edhe pse me madhësi të plotë.

Kompania lansoi makinën elektrike diellore Squad në Evropë për 6,250 euro.

Automjeti i vogël me dy vende është i projektuar të jetë i lehtë dhe efikas. Me rrotat e tij të vogla, nuk duhet shumë për ta lëvizur, duke rezultuar në panelin diellor relativisht të vogël në krye, me rreze deri në 31 kilometra në një ditë me diell.

Sa i përket grupit të fuqisë, ai përbëhet nga dy motorë me rrota të pasme 2 kW që fuqizojnë katër paketa baterish 1.6 kWh që mund të ndërrohen me shpejtësi.

Makina elektrike mund të udhëtojë deri në 100 kilometra me një karikim të vetëm me të katër paketat e baterive dhe mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 45 kilometra në orë.

Tani, Squad Mobility konfirmoi se makina diellore Squad po vjen në SHBA për 6,250 dollarë dhe do të debutojë në CES në Las Vegas.