Makinat më të lira dhe elektrike të Grupit VW “po lulëzojnë”, por markat luksoze jo

Volkswagen Group ka regjistruar një rritje të lehtë të shitjeve gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2025, duke arritur në 6,6 milionë automjete të shitura globalisht.
Rritja prej 1.2% vjen kryesisht falë kërkesës në rritje për modelet Skoda, Seat dhe Cupra, edhe pse shitjet janë dobësuar në Kinë dhe Amerikën e Veriut.
Marka Volkswagen vetë ka shënuar një rritje prej 2.8%, duke arritur në 3.49 milionë njësi, ndërsa Skoda ka bërë një hap të madh me 14.1% më shumë shitje, ose 765,700 automjete. Edhe Seat dhe Cupra kanë ndjekur trendin pozitiv, me 4.1% rritje në total.
Në anën tjetër, markat luksoze të grupit kanë pësuar rënie: Audi -4.8%, Bentley -2%, Lamborghini -3.2% dhe Porsche -6%.
Tregjet e Kinës dhe Amerikës së Veriut kanë qenë më problematiket, me ulje përkatësisht prej 4% dhe 7.8%.
Megjithatë, segmenti i automjeteve elektrike po e kompenson këtë rënie: shitjet e modeleve me bateri janë rritur me 42%, duke arritur në 717,500 njësi, ndërsa hibridet plug-in janë rritur me 55%.
Rritja më e fortë është shënuar në Evropë (+78%) dhe në SHBA (+85%).