Malajzia bën thirrje për bashkëpunim më të fortë për zgjerimin e ekonomisë globale hallal

Malajzia bëri thirrje të premten për bashkëpunim më të fortë ndërkombëtar për zgjerimin e ekonomisë globale hallal, duke u kërkuar vendeve dhe bizneseve që ta shndërrojnë kërkesën në rritje në më shumë tregti, investime dhe qasje në tregje, transmeton Anadolu.
Zëvendëskryeministri Ahmad Zahid Hamidi i bëri deklaratat gjatë ceremonisë zyrtare të hapjes së Ekspozitës së 22-të Ndërkombëtare Hallal të Malajzisë (MIHAS 2026) dhe Samitit Global Halal 2026 (GHaS 2026), në Qendrën Ndërkombëtare të Tregtisë dhe Ekspozitave të Malajzisë (MITEC) në Kuala Lumpur.
Në ceremoni morën pjesë delegacione të huaja, zyrtarë qeveritarë, përfaqësues të industrisë dhe pjesëmarrës nga e gjithë bota.
Duke bërë thirrje për një ekonomi globale hallal më të ndërlidhur, Zahid tha se politikëbërësit dhe bizneset duhet të punojnë së bashku për ta shndërruar rritjen e sektorit në mundësi konkrete ekonomike.
“Le ta shndërrojmë këtë ambicie të përbashkët në tregti, investime dhe vende pune”, tha ai.
“Puna jonë duhet të vazhdojë edhe pas këtij aktiviteti. Suksesi do të matet vetëm me pengesat që heqim, partneritetet që zgjasin dhe bizneset që hyjnë në tregje të reja”, shtoi ai.
“Së bashku kemi ndërtuar besim te hallalli, halalan tayyiban. Tani le të ndërtojmë më shumë mirëqenie përmes hallallit”, tha Zahid.
– Nga certifikimi drejt tregjeve globale
Zahid theksoi se certifikimi hallal i vetëm nuk mjafton për kompanitë që synojnë zgjerimin ndërkombëtar.
“Certifikimi është vetëm fillimi i këtij udhëtimi”, tha ai.
Ai shtoi se kompanitë kanë nevojë gjithashtu për prodhim të qëndrueshëm, paketim të përshtatshëm, kapital qarkullues, logjistikë të besueshme dhe njohje të tregjeve të synuara.
Zahid tha se vetëm rreth 14,7 për qind e kompanive të certifikuara halal në Malajzi janë eksportuese, duke theksuar nevojën për të ndihmuar më shumë biznese të konkurrojnë në tregjet ndërkombëtare.
“Për ta realizuar ambicien tonë, duhet të ndihmojmë më shumë prej këtyre kompanive të konkurrojnë jashtë vendit”, tha ai.
Ai iu referua nismave ndërkombëtare të Malajzisë për tregtinë hallal, duke thënë se MIHAS në Dubai gjeneroi 2,2 miliardë ringitë malajziane (540 milionë dollarë) në shitje në vitin 2024, ndërsa MIHAS në Shangai gjeneroi 3,2 miliardë ringitë (785 milionë dollarë) në vitin 2025.