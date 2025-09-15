Malajzia dënon sulmet izraelite dhe kërkon masa të ashpra

Qeveria e Malajzisë ka dënuar ashpër sulmet ajrore izraelite mbi Dohan, duke i cilësuar si “sulm barbar” ndaj sovranitetit të Katarit, ligjit ndërkombëtar dhe përpjekjeve për paqe të Emirit Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.
Në deklaratë thuhet se agresioni izraelit nga Gaza deri në Iran përfaqëson një model të vazhdueshëm të paligjshmërisë dhe aparteidit. Malajzia bëri thirrje për unitet dhe veprime konkrete, përfshirë ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike dhe pezullimin e tregtisë me Izraelin.
Autoritetet theksuan se bota duhet të garantojë mbërritjen e flotiljes së ndihmave në Gaza dhe riafirmuan mbështetjen e plotë për Katarin, Palestinën dhe të gjithë ata që luftojnë për drejtësi dhe paqe. /mesazhi