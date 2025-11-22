Mamdani i thotë Trump-it: “Izraeli po kryen gjenocid, qeveria jonë po e financon!”

Kryebashkiaku i zgjedhur i qytetit të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, i tha Presidentit Donald Trump të premten, në të parin takim mes tyre në Shtëpinë e Bardhë, se banorët e Nju Jorkut duan që paratë e taksave të tyre që të ridrejtohen nga “luftërat e pafundme” në adresimin e nevojave urgjente në vend.
“Kur fola me banorët e Nju Jorkut që votuan për presidentin nëntorin e kaluar, në Hillside Avenue dhe Fordham Road, i pyeta pse. Dëgjova dy arsye kryesore vazhdimisht. Njëra ishte dëshira për t’i dhënë fund luftërave të pafundme dhe tjetra ishte nevoja për të adresuar krizën e kostos së jetesës”, u tha Mamdani gazetarëve në Zyrën Ovale pas takimit me Trump-in, duke qëndruar pranë tij.
Kur u pyet për deklaratat e tij të mëparshme në lidhje me bashkëpunimin e SHBA-së në gjenocidin e Izraelit në Rripin e Gazës, Mamdani tha: “Kam folur për qeverinë izraelite që kryen gjenocid dhe kam folur për financimin e saj nga qeveria jonë.”
Ai shtoi se shumë njujorkezë duan që paratë e tyre të taksave “të shkojnë në dobi të njujorkezëve dhe aftësisë së tyre për të përballuar dinjitetin bazë”.
Duke theksuar sfidat sociale në rritje, Mamdani tha se Nju Jorku është “një qytet ku për të nëntin vit radhazi më shumë se 100,000 fëmijë shkolle janë të pastrehë”, duke shtuar se, “ekziston një nevojë e dëshpëruar, jo vetëm për të respektuar të drejtat e njeriut, por edhe për të përmbushur premtimet që u bëmë njujorkezëve”.
Kryebashkiaku i zgjedhur tha se shumë nga votuesit e Trump-it që takoi, përfshirë një farmacist në lagjen Xhamajka të Queens, kanë shprehur lodhje nga përfshirjen ushtarake amerikane në të gjithë botën.
“Njerëzit janë të lodhur nga paratë tona të taksave që financojnë luftëra të pafundme. Unë gjithashtu besoj se duhet të përmbushim detyrimet tona ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, dhe e di se këto të drejta ende shkelen sot”, tha Mamdani.
Duke e quajtur takimin me Trump-in “produktiv”, Mamdani shtoi, “E vlerësova takimin me presidentin, siç tha ai vetë, ishte një bisedë produktive e fokusuar në një vend që të dy e duam dhe e vlerësojmë – Qytetin e Nju Jorkut”. /tesheshi