Mamdani mobilizon mbështetësit para zgjedhjeve të NYC: “Lërini gjithçka në fushë”

Në prag të zgjedhjeve për kryetar të qytetit të New York‑ut, kandidati demokrat Zohran Mamdani u drejtua përkrahësve të tij në lagjen Astoria të Queens‑it, duke i nxitur të japin maksimumin: “Tani kemi vetëm 24 orë para mbylljes së kutive — le të lëmë gjithçka atje në fushë, shokë e shoqe”.
Mamdani falënderoi ekipin e tij prej mbi 100 000 vullnetarësh dhe theksoi se fushata e tij është një përpjekje për të “ndryshuar politikën e qytetit”, me fokus tek çështjet e çmimeve të larta të banesave, transporti publik dhe përfaqësimi i komuniteteve punëtore dhe pakicave.
Ndërkohë, rivali i tij, ish‑guvernatori Andrew Cuomo, mori mbështetjen e Donald Trump, i cili paralajmëroi se nëse Mamdani fiton, fondet federale për qytetin mund të jenë në rrezik. Fjalimi i Mamdanit vjen një ditë para votimeve, që pritet të jenë një test i rëndësishëm për të ardhmen e politikës lokale në New York. /mesazhi