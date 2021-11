Man United shkarkon Solskjaerin nga posti i trajnerit

Manchester United ka njoftuar se Ole Gunnar Solskjaer është larguar nga posti i trajnerit.

Nëpërmjet një komunikate të klubit, Manchester United ka zyrtarizuar largimin e Ole Gunnar Solskjaer nga klubi.

“Ole do të jetë gjithmonë një legjendë në Manchester United dhe me keqardhje kemi arritur këtë vendim të vështirë. Ndërsa javët e fundit kanë qenë zhgënjyese, ato nuk duhet të errësojnë të gjithë punën që ai ka bërë gjatë tre viteve të fundit për të rindërtuar themelet për suksesin afatgjatë.

“Ole largohet me falënderimet tona më të sinqerta për përpjekjet e tij të palodhshme si menaxher dhe urimet tona më të mira për të ardhmen. Vendi i tij në historinë e klubit do të jetë gjithmonë i sigurt, jo vetëm për historinë e tij si lojtar, por si një njeri i madh dhe një menaxher që na dha shumë momente të shkëlqyera. Ai do të jetë përgjithmonë i mirëpritur në Old Trafford si pjesë e familjes së Manchester United”, thuhet në njoftimin zyrtar të Manchester United.

Michael Carrick tani do të marrë drejtimin e ekipit për ndeshjet e ardhshme, ndërsa klubi kërkon të emërojë një menaxher të përkohshëm deri në fund të sezonit.

Solskjaer ka zhvilluar 165 paraqitje si menaxher i “djajve”, duke regjistruar 91 fitore, 40 humbje dhe 34 barazime.