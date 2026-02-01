Man United vazhdon me fitore

Skuadra e Manchester Unitedit ka shënuar një fitore të çmendur ndaj Fulhamit, në ndeshjen e vlefshme për javën e 24-të në Premier League.
Ishte Benjamin Sesko që shënoi për 3:2 në minutat e fundit, shkruan Indeksonline
“Djajtë e Kuq” ishin duke fituar 2:0 deri në minutën e 85’të me golat e Casemiro dhe Cunha.
Por më pas mysafirët barazuan 2:2 me anë të Jimenez dhe Kevin.
Kurse në minutat e fundit, pas një super asisti nga Bruno Fernandes, sulmuesi slloven, Benjamin Sesko shënoi për 3:2, duke ia siguruar tri pikë të mëdha Manchester Unitedit të Michael Carrick.