Manchester United shënon fitoren e katërt radhazi, mposht edhe Tottenhamin

Si rrallë herë, Manchester United ka shënuar fitoren e katërt radhazi në Premierligë.
“Djajtë e kuq”, zhvilluan një ndeshje fantastike ndaj Tootenham Hotspur, duke e mposhtur në ”Old Trafford”, me rezultat 2-0.
Bryan Mbuemo i dha epërsinë Manchesterit, me golin e shënuar në minutën e 38-të.
Fatin e kësaj sfide e vulosi kapiteni Bruno Fernandes, i cili shënoi gol në minutën e 81-të.
Ky është një sukses i madh për trajnerin Michael Carrick, i cili prej se morri drejtimin e klubit, ka shënuar katër fitore.
Me këtë fitore Manchester United shkon në kuotën e 44 pikëve dhe renditet në vendin e katërt në tabelën e Premierligës, derisa Tottenha, mbetet me 29 pikë dhe renditet në pozit%n e 14-të.