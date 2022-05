Mansory akordoi Ferrari SF90 dhe e ktheu në F9XX me 1100 kuaj/fuqi

Gjatë vitit të kaluar, Mansory ka modifikuar disa modele Ferrari dhe duket se ende nuk e ka përfunduar punën.

Akorduesi i famshëm tani ka prezantuar versionin e Ferrari SF90 në formën e Mansory F9XX, i cili ka një pamje të ndryshme dhe shumë më tepër fuqi. Është një model që vjen pas versionit Mansory të Ferrari F8 Tributo të quajtur F8XX.

Kjo e fundit përmban një transformim të detajuar të dizajnit, vetura ka komponentë të rinj të trupit të bërë nga karboni, dhe përveç një pamjeje të ndryshme, ato gjithashtu ofrojnë performancë më të mirë të përgjithshme. Një spoiler i veçantë i përparmë rrit forcën poshtë në boshtin e përparmë, ndërsa difuzori i dyfishtë mbrapa ndihmon në drejtimin e fluksit të ajrit nën veturë dhe rrit forcën poshtë në boshtin e pasmë. Rrjedha e ajrit në radiatorët e përparmë është çelësi për ndryshimin e Mansory.

SF90 i është dhënë një spoiler i madh i pasmë për të ndihmuar në krijimin e forcës së përmbysjes, dhe pjesa e pasme e veturës është ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme. Katër përfundimet e çmimit të shkarkimit tani janë theksuar qartë, dhe Mansory e ka mbuluar motorin me një mbulesë karboni që vjen me një ventilim në rastin e kupës, ndërsa në rastin e Spider nuk ka asnjë ventilim të përmendur.

Siç pritej, Mansory akordoi motorin 4.0-litërsh V8 të dyfishtë turbo në 980 kuaj/fuqi dhe 980 Nm çift rrotullues, një rritje e konsiderueshme mbi 780 kuaj/fuqi të fabrikës dhe 800 Nm. Motori shoqërohet me tre motorë elektrikë dhe ky kombinim jep 1100 kuaj/fuqi. Motorët elektrikë nuk kanë pësuar asnjë modifikim.

Falë akordimit, shpejtësia maksimale është 355 km/h, ndërsa Mansory F9XX përshpejton nga 0 në 100 km/h për 2.4 sekonda.

Mansory ka punuar edhe në interierin, të cilin e ka dekoruar me detaje të zeza dhe të verdha dhe këto ngjyra nuk mungojnë edhe tek ulëset. Tani është timoni sportiv i Mansory i mbështjellë me lëkurë, si dhe dyshekë të rinj dhe logot e akordimit të kudondodhur. Brendësia e plotë është e pasur me karbon dhe lëkurë.

F9XX mori buzë të zeza 21- dhe 22-inç një-pjesë të një dizajni të ri, dhe Mansory modifikoi gjithashtu pezullimin.

Kështu SF90 iu bashkua krijimeve të mëparshme të Mansory bazuar në modelet Roma, F8 dhe Portofino të Ferrarit.

Mansory kombinon estetikën agresive dhe një rritje të konsiderueshme të fuqisë për të çuar disa nga superveturat më të fuqishme dhe automjetet luksoze në nivele më të larta.