Mansour: Koha për të njohur shtetin e Palestinës është tani

Riyad Mansour, ambasadori i Palestinës në OKB, po u bën thirrje vendeve që nuk e kanë njohur shtetin e Palestinës ta bëjnë këtë tani.

Kjo vjen pasi Barbados dhe Xhamajka u bënë të fundit që njohën Palestinën, duke iu bashkuar 140 të tjerëve.

“Për ata që nuk e kanë njohur ende shtetin e Palestinës, ne themi se nuk ka arsye për vonesa të mëtejshme. Ata që duan të shkatërrojnë një shtet palestinez dhe bashkë me të ndonjë shans për paqe nuk presin”, tha Mansour gjatë një fjalimi në selinë e OKB-së në Nju Jork.

“Nëse pyesni veten nëse jeni në anën e duhur të historisë, bëjini vetes një pyetje: ‘A është ajo që po bëj duke mbrojtur lirinë dhe paqen apo duke mundësuar shtypjen dhe konfliktin e vazhdueshëm?’ Duhet t’ia bëni vetes këtë pyetje.”

“The time for recognition of the State of Palestine is right now. We are grateful to Barbados & Jamaica for their decisions immediately after the SC vote on admission to recognize the State of Palestine, joining 140 states that had undertaken such an important step” (pt.1/2) pic.twitter.com/wpoObw3KU9

— State of Palestine (@Palestine_UN) May 1, 2024