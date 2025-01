Maqedonci në ShBA diskuton për fazën finale të tranzicionit të FSK-së

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka takuar ndihmës-sekretarin e Mbrojtjes për NATO dhe Evropë, Alton Buland, në Departamentin e Mbrojtjes të SHBA-së.

Në këtë takim siç ka njoftuar Maqedonci është diskutuar për fazën e tretë të tranzicionit të FSK-së.

Maqedonci e Jashari kanë diskutuar për misionet e përbashkëta të FSK-së me trupat amerikane.

“Me z. Buland diskutuam veçanërisht për objektivat e arritura në kuadrin e Planit Gjithëpërfshirës të Tranzicionit të FSK-së, për rrugën që na pret përpara gjatë fazës së tretë dhe finale të këtij plani dhe për realizimin e marrëveshjes kornizë ndërmjet vendeve tona në fushën e mbrojtjes. Gjithashtu, bashkë me Komandant Jasharin i diskutuam me z. Buland planet e ardhshme për bashkëzbarkime të FSK-së me trupat amerikane në misionet ndërkombëtare që do të realizohen këtë vit si dhe plane e ide të tjera”, ka shkruar Maqedonci.