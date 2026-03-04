Maqedonia e Veriut do të sigurojë fluturime çarter për evakuimin e shtetasve nga zonat e krizës

Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të sigurojë fluturime çarter për evakuimin e shtetasve të saj nga zonat e krizës, transmeton Anadolu.
Këtë e bëri të ditur Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme e Maqedonisë së Veriut.
“Siguria e shtetasve maqedonas është prioriteti më i lartë i Qeverisë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme vazhdon të qaset me përgjegjësi, në mënyrë të koordinuar dhe tërësisht në zbatimin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me evakuimin e qytetarëve nga zonat e prekura”, thuhet në njoftimin e Ministrisë, duke shtuar:
“Në këtë drejtim, e informojmë opinionin se në përputhje me përfundimin e Qeverisë, është nisur procedura e prokurimit publik për organizimin e fluturimeve çarter me qëllim sigurimin e evakuimit të sigurt”.
Ministria thekson se duke pasur parasysh urgjencën dhe faktin se situata e sigurisë po ndryshon vazhdimisht, procedura do të zbatohet në përputhje me Ligjin për Prokurim Publik, me zbatimin e afateve të shkurtuara të parashikuara për situata të tilla.
“Për realizimin e këtij shërbimi janë paraparë mjete në vlerë deri në 60 milionë denarë, të siguruara në Buxhetin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Në varësi të numrit përfundimtar të shtetasve maqedonas të paraqitur dhe numrit të fluturimeve çarter që do të realizohen, është e mundur të shfrytëzohet vetëm një pjesë e shumës së paraparë”, thuhet në njoftim.