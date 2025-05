Marco Rubio mohon planet e dyshuara të SHBA-së për të deportuar banorët e Gazës në Libi

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, hodhi poshtë pretendimet se Washingtoni po planifikon të deportojë palestinezët nga Rripi i Gazës në Libi, duke theksuar se çdo diskutim për zhvendosje përfshin vetëm marrëveshje vullnetare, transmeton Anadolu.

“Jo, nuk ka deportim. Ajo për të cilën kemi folur me disa vende është nëse dikush thotë vullnetarisht dhe me dëshirë: ‘Dua të shkoj diku tjetër’”, i tha Rubio Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.

“A ka vende në rajon të gatshme t’i pranojnë ata për një periudhë kohore?”, shtoi ai.

Rubio i përshkroi zhvendosjet e mundshme si masa të përkohshme për të lehtësuar vuajtjet humanitare në vend të zhvendosjes së përhershme.

“Nuk doni që njerëzit të jenë të bllokuar atje… Ata mund të duan të kthehen, mund të duan të jetojnë atje në të ardhmen, por tani për tani, nuk munden”, tha Rubio, duke i karakterizuar marrëveshjet si “një urë drejt rindërtimit”.

Rubio tha se Washingtoni u ka kërkuar disa vendeve nëse do të ishin të gatshme të pranonin banorë të Gazës për një periudhë të përkohshme. Ai tha se nuk është në dijeni të diskutimeve që përfshijnë Libinë.

Ambasada e SHBA-së në Libi e përforcoi këtë qëndrim të dielën, duke i quajtur raportet për zhvendosjen e palestinezëve në Libi “krejtësisht të pabaza”.

Mohimet pasojnë një raport të premten nga NBC News që sugjeroi se administrata Trump shqyrtoi zhvendosjen e përhershme të deri në 1 milion banorëve të Gazës në Libi në këmbim të zhbllokimit të miliarda aseteve libiane.

Që nga 18 marsi, ushtria izraelite ka vrarë 3.427 viktima dhe ka plagosur 9.647 të tjerë në Gaza, pas një armëpushimi të shkelur të janarit. Numri i të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 është afërsisht 53.000.