Mark Zuckerberg mbërrin për të dëshmuar në gjyqin për varësinë nga rrjetet sociale

Mark Zuckerberg, bashkëthemeluesi i Facebook, mbërriti në një gjykatë në Kaliforni të mërkurën ku do të dëshmojë në një çështje ligjore historike nëse mediat sociale krijojnë varësi tek fëmijët.
Kjo do të jetë paraqitja e parë e Zuckerberg para një jurie pas viteve të tëra reagimesh negative kundër kompanisë së tij, Meta Platforms, e cila zotëron gjithashtu Instagram dhe WhatsApp.
Avokatët e Metës kanë argumentuar se paditësja kryesore në këtë çështje, e njohur me inicialet e saj K.G.M, është lënduar nga gjëra të tjera në jetën e saj dhe jo nga përdorimi i Instagram-it.
Gjyqi i Los Angeles-it, në të cilin YouTube i Google është gjithashtu i pandehur, po ndiqet nga afër për implikimet e tij për mijëra padi të ngjashme me të cilat përballen gjigantët e mediave sociale.
TikTok dhe Snapchat, të cilët ishin përmendur gjithashtu në padi, u pajtuan pak para se të fillonte gjyqi. Kushtet e marrëveshjeve nuk u zbuluan, raporton BBC.
Avokatët e K.G.M., i cili filloi të përdorte Instagram dhe YouTube që në fëmijëri, kanë akuzuar firmat e mediave sociale se punojnë për të krijuar varësi te përdoruesit e rinj, pavarësisht se ishin të vetëdijshëm për rreziqet për shëndetin mendor.
Zuckerberg, i cili mbërriti në gjykatë me një grup sigurie dhe bashkëpunëtorësh, pritet të përballet me pyetje në lidhje me dizajnin e Instagram dhe ndryshimet që firma bëri gjatë viteve për t’i mbajtur njerëzit të varur.
Modeli i biznesit i Metas, i bazuar në reklama, i cili varet nga metrika të tilla si sa kohë qëndrojnë njerëzit në platforma, ka të ngjarë të jetë gjithashtu në fokus.
Prindërit e pikëlluar ishin midis atyre në sallën e gjyqit për të ndjekur procedurat.
Në pyetjet e javës së kaluar, Adam Mosseri, kreu i Instagram, sfidoi idenë e varësisë nga mediat sociale, duke argumentuar se edhe 16 orë përdorim i Instagram në një ditë të vetme nuk tregonin varësi.