Ballina Arritje Teknologji Mark Zuckerberg mbërrin për të dëshmuar në gjyqin për varësinë nga rrjetet...

Mark Zuckerberg mbërrin për të dëshmuar në gjyqin për varësinë nga rrjetet sociale

Mark Zuckerberg, bashkëthemeluesi i Facebook, mbërriti në një gjykatë në Kaliforni të mërkurën ku do të dëshmojë në një çështje ligjore historike nëse mediat sociale krijojnë varësi tek fëmijët.

Kjo do të jetë paraqitja e parë e Zuckerberg para një jurie pas viteve të tëra reagimesh negative kundër kompanisë së tij, Meta Platforms, e cila zotëron gjithashtu Instagram dhe WhatsApp.

Avokatët e Metës kanë argumentuar se paditësja kryesore në këtë çështje, e njohur me inicialet e saj K.G.M, është lënduar nga gjëra të tjera në jetën e saj dhe jo nga përdorimi i Instagram-it.

Gjyqi i Los Angeles-it, në të cilin YouTube i Google është gjithashtu i pandehur, po ndiqet nga afër për implikimet e tij për mijëra padi të ngjashme me të cilat përballen gjigantët e mediave sociale.

TikTok dhe Snapchat, të cilët ishin përmendur gjithashtu në padi, u pajtuan pak para se të fillonte gjyqi. Kushtet e marrëveshjeve nuk u zbuluan, raporton BBC.

Avokatët e K.G.M., i cili filloi të përdorte Instagram dhe YouTube që në fëmijëri, kanë akuzuar firmat e mediave sociale se punojnë për të krijuar varësi te përdoruesit e rinj, pavarësisht se ishin të vetëdijshëm për rreziqet për shëndetin mendor.

Zuckerberg, i cili mbërriti në gjykatë me një grup sigurie dhe bashkëpunëtorësh, pritet të përballet me pyetje në lidhje me dizajnin e Instagram dhe ndryshimet që firma bëri gjatë viteve për t’i mbajtur njerëzit të varur.

Modeli i biznesit i Metas, i bazuar në reklama, i cili varet nga metrika të tilla si sa kohë qëndrojnë njerëzit në platforma, ka të ngjarë të jetë gjithashtu në fokus.

Prindërit e pikëlluar ishin midis atyre në sallën e gjyqit për të ndjekur procedurat.

Në pyetjet e javës së kaluar, Adam Mosseri, kreu i Instagram, sfidoi idenë e varësisë nga mediat sociale, duke argumentuar se edhe 16 orë përdorim i Instagram në një ditë të vetme nuk tregonin varësi.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram