Maroku ndalon 111 migrantë pas përpjekjes për kalim masiv drejt Ceutës spanjolle

Autoritetet marokene kanë ndaluar 111 migrantë të parregullt në qytetin verior Fnideq dhe përreth tij, pasi ata tentuan një kalim masiv drejt qytetit spanjoll Ceuta, transmeton Anadolu.
Një zyrtar i provincës Fnideq tha se 109 nga të ndaluarit ishin shtetas të vendeve afrikane, ndërsa dy ishin shtetas marokenë.
Zyrtari tha se prania e shtuar e forcave të sigurisë parandaloi çdo kalim masiv pranë Ceutës dhe Melillas, ndërsa situata e sigurisë mbeti “normale dhe nën kontroll”.
Ai theksoi se autoritetet do të vazhdojnë monitorimin e aktiviteteve në internet për të identifikuar personat e përfshirë në nxitjen e përpjekjeve për migrim masiv, ndërsa operacionet në terren do të vazhdojnë për të parandaluar kalimet e parregullta dhe për të ndaluar organizatorët e tyre.
Sipas zyrtarit, autoritetet marokene dislokuan personel shtesë dhe burime logjistike për të parandaluar përpjekjet për kalim, përfshirë dronë vëzhgues, automjete ndërhyrjeje dhe mjete me ujë, të destinuara për parandalimin e përplasjeve të drejtpërdrejta me migrantët, shtoi zyrtari.
Më herët, autoritetet penguan një përpjekje të qindra migrantëve të parregullt, shumica prej tyre nga vendet afrikane, për të arritur në Ceuta nga Fnideq.
Një korrespondent nga Anadolu raportoi se forcat e sigurisë i penguan migrantët t’i afroheshin pikës kufitare dhe mbajtën prani të madhe në zonë.
Përpjekja për kalim ndodhi në datën që autoritetet marokene kishin identifikuar më parë si objektiv të thirrjeve anonime në rrjetet sociale për kalime masive drejt Ceutës dhe Melillas.
Të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Rachid El Khalfi, tha se autoritetet kishin zbuluar kohët e fundit “postime dhe mesazhe anonime” në rrjetet sociale që bënin thirrje për kalime masive të paligjshme drejt dy qyteteve më 15 gusht.
Ministria i cilësoi thirrjet si një “rrezik serioz për sigurinë e njerëzve” dhe tha se ato synonin të shfrytëzonin çështjet e migracionit për aktivitete të dënueshme sipas ligjit maroken.
El Khalfi tha se “autoritetet po e monitorojnë nga afër situatën dhe po marrin masa për të parandaluar kalimet e paligjshme dhe për të kapur personat e përfshirë”.
Zona kufitare pranë Ceutës pa dhjetëra mijëra marokenë të mblidheshin nga 29 deri më 31 korrik, në atë që u përshkrua si vala më e madhe e kalimeve të parregullta drejt qytetit, përpara se shumica të ktheheshin në Fnideq.
Më 7 gusht, Këshilli Kombëtar i të Drejtave të Njeriut i Marokut, një institucion shtetëror, tha se 14 persona kishin humbur jetën gjatë përpjekjes për kalim. Shifrat spanjolle e vendosën numrin e viktimave në 80.
Autoritetet marokene vlerësuan se rreth 40.000 persona morën pjesë në përpjekjen për kalim, ndërsa autoritetet spanjolle e vlerësuan numrin në më shumë se 70.000.
Ceuta dhe Melilla, së bashku me Ishujt Chafarinas dhe disa ishuj të tjerë shkëmbor në Mesdhe, administrohen nga Spanja. Maroku i konsideron ato “enklava marokene të pushtuara”.
Migrantë nga disa vende tentojnë rregullisht të kalojnë nga Maroku drejt territoreve të administruara nga Spanja, me synimin për të arritur në Evropë, për shkak të vështirësive ekonomike dhe konflikteve të armatosura në vendet e tyre të origjinës.