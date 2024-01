Marshimet globale për Gazën janë planifikuar më 13 janar

Miliona protestues pritet të demonstrojnë në emër të Gazës në më shumë se 120 qytete në mbarë botën më 13 janar, në një akt global solidariteti duke bërë thirrje për t’i dhënë fund bombardimeve të Izraelit mbi Rripin.

Koalicioni Global i Gazës tha në një njoftim për shtyp sot se marshimet do të zhvillohen në gjashtë kontinente.

“Dita Globale e Veprimit në Gaza do të shohë qindra mijëra në rrugë në kryeqytetet kryesore, duke përfshirë Londrën, Parisin, Sidnein, Tokion dhe Uashingtonin, ndërsa Izraeli përballet me akuzën e gjenocidit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë”, thuhet në deklaratë.

“Do të dërgojë një mesazh të fuqishëm jo vetëm për izraelitët, por edhe për fuqitë perëndimore që po i mbështesin ata që publiku të thotë “jo në emrin tonë”, tha një zëdhënës.

Massive protest in Jordan’s capital Amman in solidarity with Palestine and against Israel’s genocide in Gaza.

Beautiful to see South Africa’s flag at the front of the march 🇿🇦.pic.twitter.com/whRvQm2z0S

— Fiona Edwards (@Fio_edwards) January 12, 2024