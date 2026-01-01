Marshimi pro-Palestinë mbledh 520 mijë njerëz në Urën e Gallatës në ditën e vitit të ri në Stamboll

Rreth 520 mijë njerëz filluan të mblidheshin sot herët, në ditën e vitit të ri, në Urën e Gallatës në Stamboll për një marshim në mbështetje të Palestinës, raporton Anadolu.
Duke shënuar mëngjesin e hershëm të ditës së parë të vitit, protestuesit u mblodhën me pjesëmarrjen e rreth 400 organizatave të shoqërisë civile nën sloganin “Nuk trembemi, nuk do të heshtim, nuk do ta harrojmë Palestinën”, duke kërkuar fundin e gjenocidit në Palestinë.
Përpara ngjarjes, qytetarët u mblodhën para namazit të sabahut në disa xhami të mëdha në Stamboll, përfshirë Xhaminë e Madhe të Aja Sofisë, Sultanahmetin, Fatihun, Sulejmanijen dhe Xhaminë e Re Eminonu.
Shumë pjesëmarrës u panë duke mbajtur flamuj turq dhe palestinezë ndërsa mblidheshin në oborret e xhamive për të treguar solidaritet me Palestinën. Pavarësisht motit të ftohtë, pjesëmarrja ishte e lartë. Masa të gjera sigurie u vendosën, veçanërisht në sheshin “Sultanahmet”, ku pjesëmarrësve iu ofruan edhe pije freskuese të nxehta.
Pas namazit të sabahut, protestuesit u nisën në këmbë drejt Urës së Gallatës, të shoqëruar nga disa ministra, zyrtarë të lartë dhe figura të listuara në protokollin zyrtar. Eventi filloi në orën 8:30 të mëngjesit sipas orës lokale në Urën e Gallatës.
Një banderolë e madhe që përshkruante “Hanzala”, figura ikonike e krijuar nga karikaturisti i ndjerë palestinez Naji al-Ali dhe e lidhur ngushtë me kauzën palestineze, ishte varur në një ndërtesë pas platformës kryesore të shtypit. Programi përfshinte performanca të veprave nga artistë dhe muzikantë të njohur ndërkombëtarisht, përfshirë këngëtarin libanezo-suedez Maher Zain, artistin turk Esat Kabakli dhe grupin “Yuruyus”.
Duke folur në konferencën për mediat, Bilal Erdogan, kryetar i Bordit të administratorëve të fondacionit “Ilim Yayma” dhe anëtar i Bordit të Lartë Këshillimor të TUGVA-s, tha se “më shumë se 70 mijë civilë dhe të paktën 20 mijë fëmijë janë vrarë në gjenocidin e Gazës që nga tetori i vitit 2023”.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 414 persona janë vrarë dhe më shumë se 1.100 janë plagosur që nga marrëveshja e armëpushimit të 10 tetorit që ndaloi luftën dyvjeçare izraelite.