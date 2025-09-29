Marwan Bishara: ‘Kjo është dorëzim për Hamasin’

Analisti Marwan Bishara tha se plani i propozuar nga Trump shihet si një ultimatum për Hamasin që të dorëzohet, përndryshe SHBA do të mbështesë Izraelin.
Ai theksoi se pas tre vitesh gjenocidi dhe bombardimesh të pandërprera, Hamasi mund të bindet të dorëzohet me shpresën se gjakderdhja do të ndalet dhe se mund të hapet një mundësi për një shtet palestinez në të ardhmen.
Sipas Bishara, megjithatë, kur marrëveshja bazohet në idenë se Gaza strehon rrjete terroriste dhe synon çarmatosjen e territorit, ajo nuk është gjë tjetër veçse dorëzim. /mesazhi