Masakra në El-Fasher, Sudani: Mijëra të zhdukur dhe dhunë ndaj civilëve

Pas marrjes së qytetit El-Fasher nga forcat paramilitare RSF, raportohet se mijëra civilë janë vrarë ose zhdukur, ndërsa dhuna ndaj popullsisë civile po intensifikohet. Sipas analizave satelitore dhe raporteve nga organizatat humanitare, shumë zona tregojnë shenja të masakrave sistematike, përfshirë vrasje, përdhunime dhe tortura.
Organizata mjekësore lokale raportoi të paktën 1 500 të vrarë në tre ditë, ndërsa autoritetet flasin për mbi 2 000 viktima që nga marrja e qytetit. Situata humanitare është alarmante, me mijëra fëmijë të rrezikuar nga kequshqyerja dhe me qasje të ndaluar për ndihmat humanitare.
Ky incident përbën një përshkallëzim të rëndë në konfliktin sudanez dhe ka shkaktuar shqetësim ndërkombëtar për krime lufte dhe katastrofë humanitare.