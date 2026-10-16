Masakrat e Baniyas në vitin 2013 në Siri: Çfarë ndodhi dhe cili ishte roli i Ali Kayalit?

Arrestimi i Ali Kayalit të enjten, i njohur edhe si Mihrac Ural, ka rikthyer vëmendjen ndaj masakrave të vitit 2013 në fshatin Al-Bayda dhe në lagjen Ras al-Nabaa të Baniyas, të dyja në provincën perëndimore Tartus të Sirisë, raporton Anadolu.
Ato përfshijnë vrasje masive dhe ekzekutime të përmbledhura të qindra civilëve, përfshirë gra dhe fëmijë, gjatë mandatit të presidentit të rrëzuar sirian Bashar al-Assad, i cili udhëhoqi vendin nga viti 2000 deri në fund të vitit 2024.
Agjencia arabe siriane e lajmeve (SANA) tha se Drejtoria e Përgjithshme e Inteligjencës ka arrestuar Kayalin ndërsa ai po përpiqej të largohej përtej kufirit, duke e përshkruar atë si “të dyshuarin kryesor” në masakrat e Baniyas.
Videot e qarkulluara në internet kanë treguar xhamitë në Al-Bayda duke transmetuar thirrje “Allahu Akbar” ndërsa ata që shpërndanë pamjet thanë se banorët po festonin lajmin e arrestimit të tij.
Masakrat ndodhën më 2 dhe 3 maj 2013, kur forcat e regjimit të Asadit dhe grupet e armatosura aleate kryen operacione ushtarake në Al-Bayda dhe në lagjen Ras al-Nabaa të Baniyas që përfshinin ekzekutime të përmbledhura dhe vrasje masive të civilëve.
– Masakrat
Sipas një raporti të gushtit 2013 nga Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar për Hetimin e OKB-së për Sirinë, forcat e regjimit rrethuan Al-Baydan më 2 maj, mbyllën rrugët e hyrjes dhe bombarduan qytetin përpara se të hynin së bashku me anëtarët e Forcave të Mbrojtjes Kombëtare.
Komisioni dokumentoi arrestime dhe ekzekutime të përmbledhura të civilëve, si dhe dhjetëra trupa të gjetur brenda shtëpive dhe rrugëve. Disa ishin djegur ndërsa të tjerët mbanin shenja të goditjes me sende të mprehta.
Të nesërmen, operacioni u shtri në Ras al-Nabaa, ku forcat sulmuese rrethuan zonën, penguan banorët të largoheshin nëpër rrugët kryesore, e granatuan atë dhe më pas hynë në lagje. Familje, përfshirë fëmijë, ishin në mesin e të ekzekutuarve.
Komisioni i OKB-së zbuloi se të dy operacionet ishin të lidhura dhe tha se nuk ka asnjë tregues të aktivitetit të armatosur të opozitës në asnjërën zonë gjatë vrasjeve. Ai vlerësoi se midis 150 dhe 250 civilë u vranë në Al-Bayda dhe midis 150 dhe 200 në Ras al-Nabaa.
Hetimi i OKB-së arriti në përfundimin se forcat e regjimit të Asadit dhe grupet e armatosura aleate, përfshirë Forcat e Mbrojtjes Kombëtare, ishin përgjegjëse për vrasjet që arrinin në krime lufte.
– Roli i Kayalit
Gjatë kryengritjes siriane, Kayali udhëhoqi një grup të armatosur të njohur si Rezistenca Siriane, i cili luftoi përkrah forcave të regjimit të Asadit dhe mori pjesë në operacione ushtarake në disa pjesë të vendit.
Autoritetet siriane e lidhën Kayalin dhe grupin e tij me masakrat e Al-Baydas dhe Ras al-Nabaas dhe njoftuan arrestimin e tij më shumë se 13 vjet pas vrasjeve. Më 4 tetor, Ministria e Brendshme e Sirisë njoftoi arrestimin e Jamal Trabelsi, zëvendësi i Kayalit në Rezistencën Siriane.
Ministria tha se Trabelsi ka marrë pjesë në operacione luftarake në mbështetje të regjimit të mëparshëm, duke përfshirë masakrat e Al-Baydas dhe Ras al-Nabaas si dhe luftimet në fshatrat e Hama, Idlib dhe Halep. Arrestimi i Uralit erdhi 11 ditë pasi zëvendësi i tij u ndalua, duke shënuar zhvillim të ri në përpjekjet për të ndjekur të akuzuarit për shkelje të kryera gjatë qeverisjes së ish-regjimit.
Në maj, banorët e Baniyas dhe fshatrave të tij shënuan përvjetorin e masakrave, duke kërkuar llogari për përgjegjësit dhe përgjigje për fatin e njerëzve të zhdukur.