Maybach V12 Edition, Mercedesi më i mirë i stolisur me ar

Mercedes S-Class është në vetvete një nga makinat më të mira të këtij lloji. Versioni Maybach ofron disa nivele më lart, dhe ky version troket në derën e parajsës së automobilave.
Me emrin e tij të plotë, Mercedes-Maybach V12 Edition është një seri speciale e bazuar në S 680. Kjo makinë, e kufizuar në vetëm 50 njësi dhe e disponueshme vetëm në tregje të zgjedhura, është një odë për historinë e pasur të markës dhe motorët legjendarë V12 që kanë karakterizuar Maybach që nga fillimi i viteve të 30-ta.
Premiera u zhvillua në vendndodhjen historike të kështjellës Michelangelo në Civitavecchi, Itali, para mysafirëve VIP dhe përfaqësuesve të medias.
Fuqia tradicionale e motorit V12 ka rrënjë të thella. Edhe Maybach Zeppelin, i prodhuar në vitet e 30-ta, ishte sinonim i luksit, fuqisë dhe teknologjisë së përparuar. Motori i tij V12 me një zhvendosje deri në tetë litra zhvilloi deri në 200 kuaj-fuqi dhe mundësoi shpejtësi deri në 170 km/orë – e pabesueshme për kohën e tij.
Në atë kohë, Maybach përshkruhej si një “makinë dëshirash”, po aq e përshtatshme për të udhëtuar në rehati ose për kënaqësi sportive.
Mercedes-Maybach V12 Edition i ri vazhdon këtë traditë, duke kombinuar teknologjinë e përparuar, luksin dhe mjeshtërinë në një pamje moderne.
Në zemër të kësaj makine është një motor V12 6.0 litra me 450 kW (612 kuaj-fuqi). Edhe pse nuk është në fokus, ia vlen të përmendet: përshpejtimi në 100 km/orë zgjat 4.5 sekonda, dhe shpejtësia maksimale është e kufizuar në 250 km/orë. Fuqia jepet tepër butësisht, me një ndjesi elegance dhe lehtësie absolute. Kujtojmë, po flasim për një limuzinë pothuajse 5.5 metra të gjatë që peshon 2,365 kg.
Edicioni S 680 V12 sjell absolutisht të gjitha pajisjet që Mercedes mund të ofrojë në një makinë të tillë, dhe tani përfshin edhe karakteristika të veçanta si dyert e pasme me funksionim elektrik për rehatinë e pasagjerit, anulimin aktiv të zhurmës, drejtimin e boshtit të pasmë dhe pezullimin E-ACTIVE BODY CONTROL për rehati maksimale në drejtim.
Nga ana e pasagjerit, vlen të përmendet edhe sistemi MBUX me deri në pesë ekrane, pjesë e të cilave është teknologjia OLED, për një përvojë digjitale të klasit të lartë.
Edicioni special sjell një pamje unike të jashtme me dy ngjyra. Ai përfshin ngjyrë ulliri metalike në pjesën e sipërme të karrocerisë dhe ngjyrë të zezë metalike në pjesën e poshtme, të theksuar nga një vijë argjendi. Vetëm aplikimi i kësaj ngjyrosjeje zgjat deri në 10 ditë pune, dy herë më shumë se përfundimi standard me dy ngjyra Maybach.
Disqet e projektuara posaçërisht në të njëjtën nuancë, si dhe një emblemë në shtyllën C me numrin “12” të gdhendur në të, theksojnë më tej ekskluzivitetin.
Pjesa e brendshme dominohet nga lëkura Nappa ngjyrë kafe, dekorimi me dru arre me shkëlqim të lartë i punuar me dorë, tavani i qepur me diamant dhe elementë unik prej ari.
Një emblemë e veçantë e bërë prej ari 24 karatësh dhe e zbukuruar me gravura diamanti i është kushtuar motorit V12 dhe trashëgimisë së Maybach. Punimi me dorë i këtij detaji zgjat deri në shtatë ditë.
Çdo njësi vjen gjithashtu me aksesorë ekskluzivë: gota shampanje argjendi Robbe & Berking, një dyshek luksoz në bagazh, një kuti çelësash të punuar me dorë dhe një varëse çelësash speciale.
Siç pritej, nuk dihet se sa nga 50 kopjet e planifikuara nuk janë shitur, as sa është çmimi i kësaj limuzine vërtet të veçantë.