Mbahet ceremonia shtetërore e homazheve për ish-kryeministrin e Shqipërisë, Fatos Nano

Në Tiranë është mbajtur ceremonia shtetërore e homazheve, me nderime të larta ushtarake, për ish-kryeministrin e Shqipërisë, Fatos Nano, që ndërroi jetë këtë javë, raporton Anadolu.
Këshilli i Ministrave i Shqipërisë shpalli 2 nëntorin ditë zie kombëtare në nderim të Nanos, i cili ka qenë kryeministër i vendit disa herë.
Mijëra qytetarë, por edhe zyrtarë të lartë dhe personalitete nga fusha të ndryshme nga Shqipëria dhe vende të tjera, i kanë dhënë lumturën e fundit ish-kryeministrit Nano.
Ceremonia zyrtare e homazheve është mbajtur në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, ndërkohë që pjesë ishin edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, kryeparlamentari i Shqipërisë, Niko Peleshi, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, zyrtarë nga Maqedonia e Veriut, ministra, deputetë dhe përfaqësues të partive politike.
Në ceremoninë e homazheve, përveç familjarëve, fjalim mbajti edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.
Kryeministri Rama theksoi se Nano ishte kyç në bashkimin e socialistëve “me botën demokratike”.
“E kam kujtuar dje gëzimin e tij ku lajmëroi pranimin e Partisë Socialiste në Internacionalen Socialiste si një familje idesh progresiste të kohës së re. Në krye të qeverisë së vendit atij iu desh të drejtonte daljen e popullit nga shkretëtira e piramidave dhe rifillimin e shtetndërtimit nga zeroja pas katrahurës rrafshuese të vitit 1997, duke u përballur me një opozitë primitive, hakmarrëse, destruktive, deri në sulme të armatosura ndaj institucioneve dhe ndaj tij, personalisht, fizikisht”, tha Rama.
Rama theksoi se sot nuk është dita për të shkruar historinë e Fatos Nanos, por, sipas tij, dita për t’i dhënë lamtumirën.
Pas ceremonisë së homazheve, trupi i pajetë i Nanos me nderimet edhe të qytetarëve u përcoll për në banesën e fundit.
Fatos Nano ndërroi jetë në moshën 73-vjeçare më 31 tetor në një spital në Tiranë, pas problemeve shëndetësore në rrugët respiratore.
Nano, i cili ka drejtuar edhe Partinë Socialiste të Shqipërisë në vitet 1991-2005, ka qenë kryeministër i vendit në periudhën shkurt 1991-qershor 1991, 25 korrik 1997 – 23 prill 1998 dhe 29 korrik 2002-1 shtator 2005.