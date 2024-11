Mbahet Forumi Ekonomik i Vjenës, Kurti përfaqëson Kosovën

Sot në Vjenë të Austrisë, do t’i fillojë punimet Forumi Ekonomik i Vjenës. Programi i Forumit të 21-të Ekonomik të Vjenës të këtij viti i kushtohet temës “Ekonomia rajonale si pjesë e ekonomisë evropiane dhe globale”.

Në këtë forum Kosova do të përfaqësohet nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Ai do të marrë pjesë në panelin ku do të flitet për temën “Bashkëpunim ekonomik është më i rëndësishëm se kurrë”.

Ky forum ofron një platformë për liderë politikë, ekspertë dhe përfaqësues të sektorit privat për të diskutuar sfidat dhe mundësitë në fushën e ekonomisë.