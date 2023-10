Mbërrin në Egjipt avioni i tretë turk me ndihma për Gazën – VIDEO

Një aeroplan i tretë turk me ndihma humanitare për civilët e Rripit të Gazës mbërriti sot në Egjipt, raporton Anadolu.

Avioni u ul në Aeroportin Ndërkombëtar El-Arish në Egjipt, i cili është afër me rripin e sulmuar nga forcat izraelite dhe e ka dedikuar atë për ndihmë humanitare në Gaza.

Avioni ushtarak, në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Gjysmëhënën e Kuqe Turke dhe Agjencinë e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), po ofron ndihma shumë të nevojshme për popullin e Gazës.

Artikuj si ilaçe, furnizime mjekësore, ushqime, mallra të konservuar, batanije dhe pelena është planifikuar të transportohen përmes kalimit kufitar Rafah në Gaza.

Dy avionët e parë që transportuan ndihma humanitare të Turqisë për civilët e Gazës u ulën në Egjipt të premten.

Two A400M aircraft belonging to the Turkish Air Force delivered humanitarian aid materials prepared for #Gaza to Egypt.

▪️The humanitarian aid supplies, including food and baby diapers, on the planes that landed at El Arish Airport were handed over to the authorities. pic.twitter.com/HwWtEBdde2

— EHA News (@eha_news) October 13, 2023