Mbetjet e dronit shkaktojnë zjarr në portin Fujairah të Emirateve të Bashkuara Arabe

Një zjarr shpërtheu në portin Fujairah në vijën bregdetare lindore të Emirateve të Bashkuara Arabe, pas rënies së fragmenteve nga një mjet ajror pa pilot i parandaluar nga mbrojtja ajrore e vendit, tha sot qeveria e Fujairah, transmeton Anadolu.
Nuk u raportuan të lënduar, shtoi Zyra e medias e qeverisë në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
“Ekipet e mbrojtjes civile në Fujairah po i përgjigjen incidentit dhe po punojnë për të kontrolluar zjarrin”, theksoi ajo më tej.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi e aseteve amerikane.