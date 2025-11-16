Mbetjet e Murit të Berlinit mbajnë gjurmët e historisë

Njerëzit shihen duke pedaluar me biçikleta rreth mbetjeve të blloqeve origjinale të Murit të Berlinit në formën e strukturave prej hekuri përgjatë Bernauer Strasse në Berlin, Gjermani, raporton Anadolu.
Muri i Berlinit, një simbol kyç i Luftës së Ftohtë, u ndërtua në vitin 1961 për të ndaluar njerëzit të iknin nga Gjermania Lindore në atë Perëndimore.
I njohur si “Muri i Turpit”, ai qëndroi për 28 vjet derisa thirrjet masive për liri çuan në rënien e tij më 9 nëntor 1989.
Gjurmët e murit mund të shihen ende sot në Berlin.