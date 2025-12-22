Mbi 1.000 fluturime të dyshimta me dronë u zbuluan mbi Gjermani këtë vit

Zyra Federale e Policisë Kriminale të Gjermanisë (BKA) regjistroi më shumë se 1.000 fluturime të dyshimta me dronë mbi vend deri në mesin e dhjetorit të këtij viti, raportuan mediat lokale të hënën, transmeton Anadolu.
“Që nga fillimi i vitit, ne kemi përpiluar një të ashtuquajtur raport situate me të gjitha të dhënat mbi rastet e dyshimta, që përfshijnë edhe Forcat e Armatosura Gjermane: Këtë vit, mbi 1.000 fluturime të dyshimta me dronë janë raportuar tashmë,” tha Presidenti i BKA-së, Holger Munch, për gazetën Bild.
“Zonat më të prekura në vendin tonë janë objektet ushtarake, aeroportet, por edhe infrastruktura të tjera kritike, siç janë prodhuesit e armëve dhe objektet portuale”, shtoi ai.
Kur u pyet nëse këto dronë mund të gjurmohen gjithmonë deri te aktorët rusë, Munch tha: “Ne nuk e dimë këtë me 100 për qind siguri. Kjo është gjithashtu për shkak të vështirësisë së kapjes dhe marrjes në pyetje të pilotëve të dronëve”.
Javën e kaluar, qeveritë federale dhe shtetërore përuruan një Qendër të Përbashkët të Mbrojtjes nga Dronët (GDAZ) në Berlin për të zbuluar dhe neutralizuar më mirë dronët e paautorizuar.
Në fillim të muajit, policia federale porositi një njësi të specializuar për mbrojtjen nga dronë për t’iu kundërvënë kërcënimeve në rritje nga dronë, e cila së shpejti do të përbëhet nga 130 forca speciale.
Ajo do të vendoset në aeroporte, në kryeqytet dhe në të gjithë vendin pranë objekteve të rëndësishme për sigurinë. Ndër të tjera, do të përdorë sisteme bllokimi të mbështetura nga inteligjenca artificiale dhe dronë automatikë përgjimi.
Parlamenti i Gjermanisë miratoi më shumë se 100 milionë euro për vitin 2025 dhe 2026 për të blerë teknologji mbrojtëse nga dronë nga prodhuesit gjermanë dhe izraelitë, me sisteme shtesë të planifikuara për muajt e ardhshëm.
Qeveria ka filluar gjithashtu reforma në Aktin e Sigurisë Ajrore, duke i dhënë policisë federale dhe ushtrisë kompetenca të reja ligjore për t’iu përgjigjur aktiviteteve të dyshuara të dronëve.
Sipas këtyre reformave, nëse teknologjia policore rezulton e pamjaftueshme kundër dronëve të mëdhenj ose të përparuar, forcat e armatosura gjermane do të ndërhyjnë përmes ndihmës administrative.